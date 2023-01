Paraná: Ratinho Jr e governo Lula avançam em modelo de pedágio

“Avançamos bastante na construção da modelagem.” Otimista, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), definiu dessa forma a reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), sobre o modelo de pedágio que está previsto para ser implantado nas rodovias do Anel de Integração do Paraná. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (19), em Brasília, e a declaração de Ratinho foi divulgada por volta das 16h pela Agência Estadual de Notícias, canal oficial do Palácio Iguaçu.





O texto do órgão da Secretaria de Comunicação do estado destaca ainda que o governo já teria “selado acordo” com a União para a escolha do plano de concessão formatado em 2021 com o antigo Ministério da Infraestrutura, pasta comandada durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) pelo hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) — ambos aliados de Ratinho.

As tratativas, no entanto, não estão integralmente finalizadas, como denotou Renan Filho em outra notícia, publicada também nesta quinta-feira pelo próprio ministério. “O esforço é manter o cronograma e garantindo o leilão por menor preço de tarifa, mantendo o nosso cronograma com a garantia de obras que melhorem a infraestrutura de transportes do estado”, informou o ministro.





Ao mesmo tempo, o governador já projetou para os “próximos dias” ações conjuntas entre servidores de Curitiba e Brasília envolvidos na questão. “As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Logística e as novas equipes do ministério vão sentar para detalhar questões técnicas pontuais, para que a gente possa avançar o quanto antes na proposta de um pedágio justo e, acima de tudo, com grandes obras”, afirmou o Ratinho Junior à Agência Estadual de Notícias.





