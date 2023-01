Após 'cobrança' do Estado, empresa terceirizada segue sem cumprir direitos trabalhistas

Uma semana após a publicação da reportagem do Portal Bonde denunciando um suposto descumprimento de leis trabalhistas na empresa terceirizada do Estado PH Recursos Humanos, os funcionários seguem, ainda, com os mesmos problemas de antes e sem nenhuma informação por parte do governo do Paraná, da empresa ou até mesmo do sindicato da área, o Siemaco (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação).





Entre as reclamações, estão a falta de pagamento de dois salários corrigidos; descontos indevidos por faltas de funcionários, que afirmam nunca ter faltado; ausência de ajuste no vale-transporte, que não foi corrigido depois dos aumentos do início do ano em várias cidades; pagamentos desproporcionais de férias; depósitos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pela metade e com decréscimo a cada mês; além do não cumprimento de outro acordo, que garante que a empresa não desconte o vale-alimentação no período de férias.



A PH Recursos Humanos negou, em nota, todas as acusações. O governo do Paraná, por meio da Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte), questionado com as provas apresentadas pelos funcionários, deu cinco dias para a terceirizada se defender, prevendo, inclusive - caso as provas não fossem suficientes -, uma instauração de um processo administrativo.





Dada a resposta da assessoria de imprensa da Seed-PR, os trabalhadores da empresa citada tinham a esperança que, após o prazo de cinco dias, as coisas melhorassem ou, pelo menos, uma resposta oficial fosse enviada. No entanto, a PH Recursos Humanos segue sem atender quem a procura e não enviou nova nota à reportagem, que busca respostas desde segunda-feira (16), data em que encerrou o prazo dado para explicações.

Também procurada desde segunda-feira (16), a assessoria da Seed-PR afirmou que "a empresa respondeu no início da semana e parte das questões já estão sendo solucionadas. Em outras [partes], a secretaria solicitou mais detalhes para compreender melhor a situação e fazer o encaminhamento necessário".