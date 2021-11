Partido Liberal pretende dobrar bancada de deputados no Paraná após entrada de Bolsonaro

O "sim" do presidente Jair Bolsonaro ao PL (Partido Liberal) aumentou o apetite do diretório do Paraná em ampliar o número de parlamentares da legenda tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Segundo as contas da direção estadual, o objetivo é pelo menos dobrar a quantidade de deputados. Nos dois órgãos legislativos, a sigla conta com três representantes cada.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na Assembleia, fazem parte do PL o Delegado Jacovós, Gugu Bueno e Marcel Henrique Micheletto, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria Estadual de Administração e Previdência. Na Câmara Federal, o grupo é composto por Christiane de Souza Yared, Luiz Nishimori e Giacobo, que preside o diretório no Estado.



Continua depois da publicidade





"Vamos receber o presidente de braços abertos", declara o deputado federal em entrevista à FOLHA. Ele admite que já ter disparado alguns convites, focando principalmente nos apoiadores de Bolsonaro que ainda permanecem no PSL e no DEM.





Os partidos estão em processo de fusão para a criação do União Brasil. "Falei com o Filipe Barros, a Aline Sleutjes (que é de Castro, nos Campos Gerais) e o Pedro Lupion, mas ninguém disse se vem ou não", afirma.



Continua depois da publicidade





Procurado pela reportagem, Barros confirmou a sondagem. "Me convidaram, mas estou analisando. Também estou conversando com o União Brasil. Nada decidido por enquanto", resume. A filiação de Bolsonaro ao PL deve acontecer no dia 22 de novembro. "É claro que a vinda dele aumenta a procura. Hoje temos 43 deputados federais. Acho que chegamos tranquilamente entre 65 e 70", pontua Giacobo.







Continue lendo em Folha de Londrina.