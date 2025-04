Paula Vicente, sucessora de Lenir do PT, assume cadeira de vereadora em Londrina

A advogada Paula Vicente (PT) foi empossada como vereadora nesta terça-feira (11), durante sessão da CML (Câmara Municipal de Londrina). Ela assumiu a vaga deixada por Lenir de Assis (PT), que tomou posse nesta terça como deputada federal, após Gleisi Hoffmann (PT) ser chamada para assumir a articulação política do governo federal.





No seu discurso de posse, Paula disse atuar em prol das juventudes, das populações vulneráveis e das minorias. Também destacou o papel das mulheres “que foram torturadas, mortas, golpeadas, mas fizeram da luta por justiça social e igualdade seu propósito de vida, assim como faço do meu, e que farei do propósito deste mandato”.

“Não estou sozinha porque à minha voz somam-se as vozes das juventudes, que tanto anseiam por políticas públicas efetivas, por emprego e renda, por educação inclusiva e emancipadora e acesso à cidade e ao debate público”, disse.





Ela ficará no lugar de Lenir, que está licenciada, como membro nas comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania; e de Seguridade Social. No caso da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Paula, Flávia Cabral (PP) e Michele Thomazinho (PL) vão definir a nova composição, uma vez que Lenir era a presidente.

A vereadora licenciada também era procuradora adjunta da Mulher e será necessário realizar uma nova eleição.







Atendendo à imprensa, Paula garantiu que vai trabalhar por Londrina e pela construção de políticas públicas para dar voz “às pessoas que muitas vezes são caladas e invisibilizadas”.

“Entendo que vou, muitas vezes, falar sozinha, mas tenho certeza que não estou sozinha, tem muita gente junto comigo, tem muita gente que precisa falar e estou emprestando a minha voz”, afirmou.





Paula, que é advogada, foi assessora jurídica nos gabinetes de Lenir e da deputada estadual Ana Júlia (PT). Com base nessa experiência, disse ser possível desenvolver um trabalho técnico e embasado.

“Queremos sair daqui deixando um legado para Londrina, com políticas públicas efetivas, com trabalho que possa ser olhado com orgulho tanto por pessoas de esquerda quanto por pessoas de direita”, acrescentou.

A vereadora também afirmou que, a partir do diálogo com os outros parlamentares, irá encontrar espaço para articular seus projetos, mesmo sendo a única vereadora de esquerda. “Eu gosto muito de gente e tenho certeza que vamos encontrar pontos em comum com todos os vereadores que estão aqui”, avaliou Paula, que elenca a juventude e as jovens mães como focos do seu mandato.

Conhecedora do trabalho de Lenir na CML, a vereadora disse que dará sequência à discussão dos projetos da sua correligionária. Uma das prioridades é o de n° 175/2021, que cria espaços específicos para comercialização de produtos da Economia Solidária e da Agricultura Familiar nas redes de supermercado da cidade.





“Acredito que não venho tão crua quanto alguns vereadores e outras pessoas que caem aqui sem nunca ter passado por uma Câmara ou por uma Assembleia. Entendo como as coisas funcionam, entendo como o regimento funciona, conheço o funcionamento da Casa. Conheço algumas pessoas que já estavam aqui na legislatura passada. A experiência acalma, me deixa ciente do que está acontecendo e me ajuda também a conseguir negociar, conversar, abrir caminhos”, finaliza.