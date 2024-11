PC do B confirma desfiliação de ex-deputada Manuela D'Avila

O PCdoB confirmou que a ex-deputada federal Manuela D'Ávila pediu desfiliação do partido. Candidata à vice-presidência na chapa de Fernando Haddad (PT) em 2018, ela militava na sigla comunista havia 23 anos, desde o movimento estudantil, chegando ao partido pela União da Juventude Socialista (UJS).





"Respeitamos, mas lastimamos tal decisão. Ser membro do PCdoB é um ato de liberdade e de convicções", disse o partido, afirmando ainda estar convicto de que, no PcdoB, Manuela "poderia desempenhar papéis relevantes para a reconstrução do País".

A ex-deputada havia dito, em entrevista no mês passado, que era uma mulher "sem partido" por "falta de opção". O PC do B, até o domingo (3), não confirmava a desfiliação.