PDT de Londrina tem expectativa de fazer duas cadeiras na Câmara em 2024

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) de Londrina realizou reunião neste sábado (12) para discutir a organização da legenda nas eleições municipais de 2024. Como já aconteceu em 2020, o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT) é pré-candidato pela sigla na disputa pelo Executivo.





O presidente do diretório municipal do PDT, Ricardo Moura, disse à FOLHA que o intuito é eleger dois vereadores no ano que vem. Atualmente, o partido é representado na CML (Câmara Municipal de Londrina) por Roberto Fú.

Em relação à disputa pela Prefeitura, Moura afirmou que Barbosa Neto tem aparecido com bons números nas pesquisas de opinião. No levantamento realizado em parceria entre o Instituto Multicultural, FOLHA e Paiquerê 91,7, divulgado na quinta-feira (10), o ex-prefeito aparece com 6,5% das intenções de voto, atrás do deputado federal Filipe Barros (PL), com 13,5%, do deputado estadual Tiago Amaral (PSD), 8,5%, e do ex-deputado Boca Aberta (PROS), com 7%. 35% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.





“Nós temos conversado com vários partidos e temos dito que não existe uma imposição da candidatura do Barbosa. Isso depende de vários fatores. Existe uma questão estrutural a ser discutida, existe também uma questão de tempo de TV, então o PDT não impõe uma candidatura”, apontou Moura.





Mas, na avaliação do presidente partidário, dentro do campo de centro-esquerda a legenda possui “o melhor nome no momento”. “Mas isso pode mudar com o tempo e o PDT vai estar sempre aberto a discutir, negociar e, se for o caso, abrir mão da candidatura a prefeito”.





