Pela primeira vez, Palácio do Planalto terá primeira dama paranaense

Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (30), o Paraná terá pela primeira vez, a partir de 1º de janeiro de 2023, uma primeira dama representando o estado no Palácio do Planalto, com Janja (Rosângela da Silva).





Janja nasceu em União da Vitória, em 1966, e se mudou para Curitiba ainda na infância. Formou-se em Ciências Sociais pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) e se especializou em História, além de concluir um MBA (Master of Business Administration) em gestão social e sustentabilidade.

A futura primeira dama atuou como coordenadora de programas para o desenvolvimento sustentável na hidrelétrica de Itaipu, onde ingressou em 2005. Passou pela Eletrobras entre 2012 e 2016, como assessora de comunicação e relações institucionais. Voltou a Itaipu em 2016, onde trabalhou até se desligar definitivamente em 2020.





Filiada ao PT desde os 17 anos, Janja conheceu o presidente na década de 1990 durante as caravanas da cidadania, que percorreu 359 cidades para de ouvir os anseios da população. Os dois se aproximaram durante a prisão de Lula em Curitiba, onde ela "mandava comidinha pra ele todas as noites".





O relacionamento dos dois veio à público em 2019 através de uma rede social, onde o ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, revelou que Lula estava apaixonado e que seu primeiro projeto ao sair da prisão era se casar.





Janja estava ao lado do petista no seu primeiro discurso após quase dois anos prisão, segurando uma faixa que dizia "Lula é inocente". (sob a supervisão de Guilherme Marconi, repórter Grupo FOLHA)