Pesquisa boca de urna aponta vitória de Tiago Amaral em Londrina com mais de 58% dos votos

A pesquisa boca de urna Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 indica que o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) será o próximo prefeito de Londrina. O levantamento feito neste domingo (27) traz o candidato com 58,7% dos votos válidos, ante 41,3% da ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP).





Foram entrevistados 1.594 eleitores. A margem de erro é de 2,45% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o nº PR-09946/2024.

A pesquisa mostra ampla vantagem de Tiago em todas as regiões de Londrina, sendo a maior na 157ª ZE (Zona Eleitoral): 65% dos votos válidos, contra 35% da candidata do PP. Na 42ª ZE, ele marca 57,50%, contra 42,50% de sua adversária. Na 41ª, Tiago aparece com 56%, contra 44% de Maria Tereza, mesmo resultado na 146ª ZE.





Considerando os votos totais, o levantamento indica que Tiago terá 54% e Maria Tereza, 38%. 8% dos entrevistados disseram ter votado branco ou nulo.





O resultado oficial da disputa pela Prefeitura de Londrina deve ser conhecido por volta das 19h, segundo a Justiça Eleitoral.