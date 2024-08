Pesquisa eleitoral repercute entre candidatos à prefeitura de Londrina

Seis dos sete candidatos à Prefeitura de Londrina se manifestaram sobre os resultados da pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 publicada nesta quinta-feira (15), na véspera do início da campanha eleitoral, que começa nesta sexta-feira (16). O quadro está aberto e dá sinais de que a disputa irá para o segundo turno.







No cenário estimulado, Tiago Amaral (PSD), com 22,9% das intenções de voto, e Professora Maria Tereza (PP), com 16,9%, estão tecnicamente empatados na liderança, no limite da margem de erro de 3% para mais ou para menos. Na sequência, aparecem Barbosa Neto (PDT), com 13,5%; Tercilio Turini (MDB), 12%; Coronel Villa (PSDB), 10,2%; Diego Garcia (Republicanos), 1,9%; e Isabel Diniz (PT), 1,5%. Nenhum, banco e nulo representam 8,3% dos entrevistados e 12,8% disseram não saber em quem votar.

Na espontânea, quando os prefeituráveis não são citados, a ordem é a mesma da pesquisa estimulada: Tiago Amaral, com 12,8%; Professora Maria Tereza, 10,2%; Barbosa Neto, 7,9%; Tercilio Turini, 5,6%; Coronel Villa, 3,4%; Diego Garcia, 1,5%; e Isabel Diniz, 1,1%. Brancos e nulos são 5,3%. Os indecisos são 46,2% dos entrevistados.





Um dado importante do levantamento é que a maioria (51,1%) dos entrevistados respondeu que pode mudar seu voto até o dia da eleição.

