Pesquisa mostra liderança de Ratinho Jr. na corrida pelo governo do Paraná

Pesquisa realizada pelo Ipespe a pedido da XP Investimentos, divulgada nesta segunda-feira (25), mostra que o atual governador do Paraná esta à frente na disputa pela reeleição, com 51% das intenções de voto contra 25% das intenções do candidato de oposição, o ex-governador Roberto Requião (PT). César Silvestri Filho (PSDB), que desistiu de entrar na disputa, apareceu com 2% das intenções. Brancos e nulos somam 13%, e não sabem, outros 9%, segundo a estimulada.

Já no levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados ao eleitor, o Ipespe sondou que 27% votariam em Ratinho Junior e 11% em Requião. Neste questionamento, o número dos que não souberam responder chega a 55%. O índice de rejeição de Requião é de 44%, e do atual governador, 23%, conforme a pesquisa.

Sobre intenção de votos ao Senado, Alvaro Dias (Podemos) aparece em primeiro, com 32%, contra 29% do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil). Paulo Martins (PL) surge em terceiro, com 5%, seguido de Orlando Pessuti (MDB) e Guto Silva (PP), com 3% cada, e Desirre Salgado (PDT), com 1%.





Veja na Folha os dados relacionados às intenções de voto para presidência.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA.