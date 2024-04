CPI aprova convite a árbitros e presidentes do Tombense e do Londrina por jogo de 2023

Em reunião na tarde desta quarta-feira (24), a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou uma série de requerimentos. Entre eles, estão convites aos presidentes do Tombense Futebol Clube, Lane Gaviolle, e do Londrina Esporte Clube, Getúlio Marques Castilho, para prestar esclarecimentos aos senadores. O presidente da comissão parlamentar de inquérito, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), é o autor dos dois requerimentos (REQs 3/2024 e 4/2024).

Conforme Kajuru, a partida entre as equipes do Tombense e do Londrina pela série B, ocorrida no dia 19 de maio de 2023, está sendo investigada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (STJD) devido a suspeitas de manipulação de resultado. O senador destaca ainda que evidências apontam para atividades de apostas suspeitas relacionadas ao número de cartões amarelos e vermelhos durante a partida, especialmente apostas feitas por pessoas da mesma região do árbitro que atuou na partida.

A CPI vai ouvir ainda vários árbitros de futebol. Um dos convites aprovados foi para que o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, compareça ao colegiado. O vice-presidente da comissão parlamentar, senador Eduardo Girão (Novo-CE), é o autor do requerimento para o convite a Seneme (REQ 40/2024). Um dos árbitros mais atuantes no futebol brasileiro, Raphael Claus também foi convidado (REQ 38/2024). O senador Kajuru, autor do convite, quer que Raphael Claus fale à CPI em reunião secreta.



Confidencialidade



Também foi aprovada a convocação de Glauber do Amaral Cunha, ex-árbitro de futebol, para falar à CPI em reunião secreta (REQ 36/2024). Segundo o senador Carlos Portinho (PL-RJ), autor do requerimento, "a confidencialidade é fundamental para garantir a cooperação total do depoente e para preservar a integridade do processo de investigação". Glauber Cunha deve falar à CPI no dia 9 de maio, para explicar um áudio em que ele supostamente cobraria propina por manipulação em uma partida.

Carlos Portinho aproveitou para pedir responsabilidade da imprensa com a cobertura dos trabalhos da CPI. Segundo o senador, alguns veículos de imprensa teriam dito que o áudio vazado com a suposta cobrança de propina seria do árbitro Raphael Claus, e não do ex-árbitro Glauber Cunha. Portinho disse que é importante lembrar que Cunha foi vinculado à Federação de Futebol do Rio de Janeiro, tendo apitado partidas das divisões de acesso no estado. Ele afirmou que é importante “deixar claro que não há, por enquanto”, áudios do campeonato brasileiro da série A, na qual Claus apita.

"Vamos deixar o sensacionalismo de lado. Vamos ter responsabilidade. É uma grande injustiça com um dos maiores árbitros do Brasil. Claus merece todo o respeito", declarou o senador.



Audiência pública



Outro requerimento aprovado (REQ 33/2024), também de autoria de Portinho, solicita a promoção de uma audiência pública. Portinho quer debater como as entidades que administram o esporte estão se organizando para prevenir e combater a manipulação de resultados após a regulamentação das apostas esportivas no Brasil.

A audiência deverá ter representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), do Novo Basquete Brasil (NBB) e de outras entidades do esporte.



Relatório de John Textor