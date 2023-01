PF cumpre mandado de prisão contra londrinense suspeito de participar de atos antidemocráticos

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), a terceira fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos antidemocráticos ocorridos no dia oito de janeiro, em Brasília/DF.





Nesta fase, a PF cumpre um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão contra um londrinense suspeito de participar dos ataques ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao STF (Supremo Tribunal Federal), que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das instituições.

A reportagem entrou em contato com a PF para confirmar a informação, mas o nome do londrinense não foi divulgado.





Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.





As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

A PF solicita que, quem tiver informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos no dia oito de janeiro, em Brasília/DF, envie os dados para o e-mail [email protected]







Mandados de busca e apreensão

SC – 1

DF – 4

RJ – 9

PR – 1

ES – 8

MG – 4





Mandados de prisão





SC – 1

DF – 2

RJ – 1

PR – 1

ES – 4

MG – 2





(Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública).