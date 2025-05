PL forma maioria para barrar aumento no número de deputados; PT fica dividido em votação

Durante votação na noite desta terça-feira (6) para discutir o aumento no número de deputados federais, o PL (Partido Liberal) posicionou-se majoritariamente contra a proposta, com 70% dos deputados (63) votando contra. O PT (Partido dos Trabalhadores) não apresentou um consenso quanto a sua posição, com 54% (36) aprovando a proposta, mas, por outro lado, o número de parlamentares que se negaram a passar o texto chegou a 39% (26). Seis petistas não votaram. Já no PL, sete se ausentaram.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Deputados de Londrina





Da região de Londrina, votou a favor da proposta apenas o deputado Diego Garcia (Republicanos), os demais parlamentares - Filipe Barros (PL), Luisa Canziani (PSD), Luiz Carlos Hauly (Podemos) e Lenir De Assis (PT) - registraram seu voto em 'não'.





Paraná ganha mais um deputado





Com a aprovação do texto pelo Senado e a sanção presidencial, o estado do Paraná ganharia mais um representante na Câmara dos Deputados. Durante a votação na noite desta terça, apenas nove dos deputados paranaenses aprovaram a proposta - Del. Matheus Laiola (União Brasil), Diego Garcia (Republicanos), Dilceu Sperafico (PP), Felipe Francischin (União Brasil), Geraldo Mendes (União Brasil), Luciano Alves (PSD), Ricardo Barros (PP), Toninho Wandscheer (PP) e Welter (PT). Os outros 21 deputados do estado optaram por negar ou se abster.





Confira abaixo a lista completa com o número de deputados a favor, contrários ou ausentes na votação:





Avante (8 deputados)

Sim: 6 (75%) Ausentes: 2 (25%) Não: 0 (0%)

Cidadania (4 deputados)

Sim: 0 (0%) Ausentes: 0 (0%) Não: 4 (100%)



MDB (44 deputados)

Sim: 29 (66%) Ausentes: 2 (5%) Não: 13 (30%)

Novo (5 deputados)

Sim: 0 (0%) Ausentes: 0 (0%) Não: 5 (100%)

PC do B (7 deputados)

Sim: 7 (100%) Ausentes: 0 (0%) Não: 0 (0%)

PDT (17 deputados)

Sim: 12 (71%) Ausentes: 0 (0%) Não: 5 (29%)

PL (91 deputados)

Sim: 21 (23%) Ausentes: 7 (8%) Não: 63 (70%)

Podemos (15 deputados)

Sim: 7 (47%) Ausentes: 1 (7%) Não: 7 (47%)

PP (49 deputados)

Sim: 34 (71%) Ausentes: 4 (8%) Não: 11 (23%)

PRD (5 deputados)

Sim: 2 (40%) Ausentes: 0 (0%) Não: 3 (60%)

PSB (15 deputados)

Sim: 9 (60%) Ausentes: 1 (7%) Não: 5 (33%)

PSD (44 deputados)

Sim: 25 (57%) Ausentes: 1 (2%) Não: 18 (41%)

PSDB (13 deputados)

Sim: 3 (23%) Ausentes: 2 (15%) Não: 8 (62%)

PSOL (13 deputados)

Sim: 0 (0%) Ausentes: 2 (15%) Não: 11 (85%)

PT (68 deputados)

Sim: 36 (54%) Ausentes: 6 (9%) Não: 26 (39%)

PV (5 deputados)

Sim: 3 (60%) Ausentes: 0 (0%) Não: 2 (40%)

Rede (1 deputado)

Sim: 0 (0%) Ausentes: 0 (0%) Não: 1 (100%)

Republicanos (44 deputados)

Sim: 36 (82%) Ausentes: 1 (2%) Não: 7 (16%)

Solidariedade (5 deputados)

Sim: 4 (80%) Ausentes: 0 (0%) Não: 1 (20%)

União Brasil (60 deputados)

Sim: 36 (60%) Ausentes: 7 (12%) Não: 17 (28%)





Sob supervisão de Bruno Souza*