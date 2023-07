Podemos pretende lançar candidato à Prefeitura de Londrina em 2024

A mais de um ano das eleições municipais de 2024, o cenário político-partidário de Londrina vem tomando forma com as promessas de nomes populares do meio que podem concorrer ao Executivo e ao Legislativo e as articulações partidárias. Em uma convenção do Podemos realizada na noite de quinta-feira (20) em Londrina, o nome do atual vice-prefeito, João Mendonça, foi apresentado como o novo líder local e é o principal cotado pelo partido em uma possível disputa pela Prefeitura.





Também nesta semana, o PSB reuniu suas lideranças locais com o objetivo de discutir o pleito municipal do ano que vem. Além de tentar uma aproximação com a base do prefeito Marcelo Belinati (PP), a legenda pretende triplicar o número de vereadores em 2025 - atualmente, Sonia Gimenez é a única representante do partido na Câmara.

Com passagens pelo MDB e, mais recentemente, PP, de Belinati, João Mendonça agora é presidente local do Podemos. Ele explica que sua vida política começou muito antes de se filiar a um partido, já que participou de grêmios estudantis e associações de moradores quando mais novo. Segundo o vice-prefeito, com o convite do partido ele quer abranger toda a comunidade e segmentos, destacando a importância da atuação do Podemos Jovem e do Podemos Mulher, que também teve o nome da líder local apresentado, sendo a Cabo Luci Lima.





Já pensando nas eleições municipais do ano que vem, Mendonça ressalta que o foco é desenhar uma chapa forte de vereadores. Em Londrina, o Podemos tem dois representantes no Legislativo: Beto Cambará e, a partir de agora, Giovani Mattos (PSC), que decidiu permanecer no Podemos após a incorporação do Partido Social Cristão. Sem citar nomes de outros possíveis candidatos ao cargo de vereador, João Mendonça afirma que o partido vai atrás de lideranças, tanto de homens quanto de mulheres.





