Pré-candidatos a prefeito disputam espaço na ExpoLondrina com presença do governador

A seis meses das eleições municipais, a solenidade de abertura da 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina foi marcada por longos discursos de políticos na presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro e do governador Ratinho Junior (PSD) na tarde dessa sexta-feira (5). Prefeitos da região e pré-candidatos a prefeito de Londrina e deputados da bancada ruralista do Estado também aproveitaram o momento para disputar um espaço no maior evento do calendário londrinense.







O governador anunciou o aumento da taxação em 19,5% para leite em pó e derivados que provém de países do Mercosul. Medidas semelhantes foram tomadas por outros estados como Minas Gerais e tem o objetivo de frear a importação acima da média de leite argentino e protege pequenos produtores do Estado. O projeto de lei será enviado à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) na próxima semana e é uma resposta a um ofício de apoio à pecuária leiteira enviado pela Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) na última terça-feira (2).





Sobre o cenário eleitoral, Ratinho Junior foi questionado sobre o apoio fechado em torno da pré-candidatura do deputado estadual Tiago Amaral (PSD) a prefeito de Londrina. “Nós temos obrigação de apresentar opções para Londrina e grandes cidades. Tínhamos bons nomes com as deputadas Luísa Canziani e Cloara Pinheiro, mas construímos uma candidatura para representar esse grupo político."

O governador apontou a capacidade técnica do deputado como fator preponderante para a definição. “Ele é um jovem talentoso e que está envolvido nos grandes debates da cidade. No que eu puder colaborar, vou fazer isso [na campanha].”





Presente no evento, o prefeito Marcelo Belinati (PP) disse que já esperava pelo apoio do governador ao deputado. “A tendência era essa entre os partidos que tem deputados da nossa região. Isso não muda nada para gente. O governador continua como um grande parceiro da cidade. É importante debater."

Belinati voltou a defender a nome da secretária municipal Maria Tereza Paschoal de Moraes. “Ela é preparada e tem sensibilidade social e fez uma transformação na educação nos últimos sete anos. Reformamos todas as escolas, fornecemos material escolar e uniformes e temos uma merenda de qualidade. Ela provou a capacidade como gestora.”





Outros possíveis candidatos à prefeitura de Londrina também foram a feira, como o deputado estadual Tercílio Turini (MDB) e o tenente-coronel Nelson Villa, que comunicou que deve se filiar ao PSDB.

PROTEÇÃO LEITEIRA





O secretário estadual de agricultura, Norberto Ortigara, disse que a relação com atual ministro da agricultura é de diplomacia e de sensibilidade com o setor, mas cobrou investimentos. Sobre a taxação do leite e derivados, Ortigara diz que os produtos argentinos estavam chegando a preço que inviabilizava a produção leiteira do Estado. “Nós precisávamos reagir, por isso vamos enviar projeto à Alep para proteger o pequeno e micro produtor."