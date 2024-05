Pré-candidatos fazem avaliação do resultado de pesquisa para a Prefeitura de Londrina

A disputa pela Prefeitura de Londrina está completamente aberta. Divulgado nesta terça-feira (21), o levantamento do Instituto Multicultural, com parceria da FOLHA e da Paiquerê 91,7, indica que cinco pré-candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 3% para mais ou para menos. A pesquisa, que entrevistou 640 londrinenses de forma híbrida entre 12 e 14 de maio, está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo PR-09011/2024 e tem intervalo de confiança de 95%.





No cenário estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao entrevistado, o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) aparece na frente, com 18,8%; na sequência, estão o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), 16,9%; a secretária municipal de Educação, Maria Tereza (PP), 15,6%; o deputado estadual Tercílio Turini (MDB), 13,8%; e o coronel Nelson Villa (PSDB), 13,1%. Ou seja, são cinco nomes que dividem a ponta dentro da margem de erro. O vereador Jairo Tamura (União Brasil), 3,8%, o deputado federal Diego Garcia (Republicanos), 2,5%, a educadora Isabel Diniz (PT), 1,8%, e o advogado Bruno Ubiratan (PL), 0,6%, completam a lista. Outros 7,5% dos entrevistados responderam "nenhum, branco ou nulo" e 5,6% disseram não saber.

Na pesquisa espontânea, considerando os pré-candidatos, o cenário traz Maria Tereza, com 3,8%; Barbosa Neto, Tercílio Turini e Tiago Amaral, 3,1%; Villa, 2,5%; Tamura, 1,9%; e Diego Garcia e Isabel Diniz, com 0,6%. Os entrevistados também citaram nomes que não são pré-candidatos: Filipe Barros (5,6%), Mara Boca Aberta (1,3%) e Marcelo Belinati (0,6%). A sondagem mostra que 71,3% dos eleitores estão indecisos. Ninguém, branco ou nulo, 2,5%.