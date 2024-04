Pré-candidatura de Turini a Prefeitura de Londrina deve ser 'vitrine' do MDB no Paraná

Cerca de um mês após assinar sua filiação ao MDB, o deputado estadual Tercílio Turini lança sua pré-candidatura à Prefeitura de Londrina neste sábado (27), às 9h, no Hotel Crystal, em um encontro estadual que deve reunir 500 pessoas.





O evento terá a presença do presidente nacional do partido, Baleia Rossi, do presidente estadual, Anibelli Neto, e do deputado federal Sergio Souza.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Turini migrou para o MDB ao perceber que o caminho para uma pré-candidatura estava “congestionado” no PSD do governador Ratinho Junior.





A legenda acabou optando pelo deputado estadual Tiago Amaral, mas outros parlamentares eram cotados para concorrer. A saída ocorreu com aval dos diretórios estadual e nacional do PSD.

Publicidade





Em entrevista à FOLHA, Turini afirma que o encontro de sábado vai reunir prefeitos, pré-candidatos e lideranças de vários municípios do Paraná. Entre as cidades grandes do estado, Londrina possivelmente será a única com candidatura emedebista.





“A nossa pré-candidatura será a vitrine do MDB. É a segunda maior cidade do estado, com candidatura própria”, pontuando que o quadro eleitoral da cidade indica que o pleito deverá seguir para o segundo turno.





“Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o segundo turno é importante para aprofundar o debate na cidade. É importante para isso e para a cidade conhecer melhor os dois candidatos [mais votados no primeiro turno] e as propostas. E os candidatos, seguramente, no segundo turno vão firmar compromissos mais profundos com a cidade”, acrescenta o pré-candidato.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: