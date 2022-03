Prefeito de Londrina afirma que não vê polêmica por ter se encontrado com Lula

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), foi questionado durante coletiva de imprensa nessa segunda-feira (21) sobre o encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorreu no último sábado no aeroporto.

O pré-candidato petista à Presidência, o ex-governador Roberto Requião (PT), a presidente nacional do PT, Gleisse Hofmann, e uma comitiva foram recebidos pelo prefeito na pista do aeroporto antes de seguirem para o evento agendado com a militância do MST (Movimento Sem Terra) no assentamento Eli Vive, no distrito de Lerroville.





O vice-prefeito de Londrina, João Mendonça (PP), também aparece em fotos do evento na zona rural de Londrina.



No fim de semana, adversários políticos do prefeito fizeram vídeos criticando o encontro do chefe do Executivo municipal com o ex-presidente e fizeram ataques à postura de Belinati.





Questionado, o prefeito argumentou que o encontro foi institucional, que receberá todos os pré-candidatos à presidência da República. "Polêmica nenhuma. Não sei quem vai se eleger presidente da República, ninguém sabe. É papel institucional do prefeito receber as pessoas que aqui vêm. O que eu quero é exatamente abrir as portas de Brasília para Londrina. Eu prezo o respeito, a educação. Londrina sempre foi uma cidade educada e faz parte da liturgia do cargo. Me perdoem aqueles que criticaram. Eu não vou receber só o candidato que eles gostam, vou receber também o que não gostam. Eu vou receber todos os candidatos que vierem a Londrina e me convidarem a estar lá", disse Belinati na coletiva realizada numa escola municipal na zona leste da cidade.





O prefeito participava do lançamento do Programa Espaço 4.0, que vai oferecer cursos na área de tecnologia para crianças e adolescentes da rede municipal. O prefeito participou do evento ao lado do deputado federal Filipe Barros (PSL), que é aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi um dos que criticaram duramente o prefeito nas redes sociais por receber Lula.





