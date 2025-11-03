Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Total de R$ 15 milhões

Prefeito de Londrina anuncia repasses do Estado e Câmara para custear assistência social

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
03 nov 2025 às 19:53

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O prefeito Tiago Amaral (PSD) anunciou nesta segunda-feira (3), ao lado dos vereadores que compõem a Mesa Executiva da CML (Câmara Municipal de Londrina), que o Legislativo vai repassar R$ 4 milhões do seu orçamento de 2026 à Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo é suplementar os recursos da terceira maior pasta do município, que enfrenta um corte de quase R$ 17 milhões previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano.


Além disso, a administração informou que o governo do Estado vai transferir R$ 11 milhões para reforçar o orçamento da secretaria, totalizando R$ 15 milhões em novos recursos.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


A LOA de 2026 destina R$ 117,7 milhões à Assistência Social, ante uma previsão de R$ 134 milhões na peça orçamentária de 2025. A Prefeitura tem destacado que, na prática, devem ser executados cerca de R$ 121 milhões neste ano, em meio a dificuldades financeiras e medidas de contingenciamento.

O vídeo com o anúncio do acordo entre Executivo e Legislativo foi publicado minutos antes da audiência pública que discutiu as peças orçamentárias do próximo ano. Manifestantes contrários ao corte lotaram as galerias da Câmara durante a sessão.

Publicidade


“Estamos conseguindo, junto ao governo do Estado e com recursos que a Câmara está garantindo para o ano que vem, a serem devolvidos para a Prefeitura, R$ 15 milhões em verbas que serão adicionadas à assistência social”, afirmou o prefeito, que defendeu que “a assistência não pode ser só recurso do município”.


“Acho que é um momento de maturidade. Nós tomamos uma decisão — a Mesa unida, com apoio dos demais vereadores — de, no próximo ano, abrirmos mão de uma receita considerável da Câmara”, declarou o presidente da CML, vereador Emanoel (Republicanos). “Com isso, vamos conseguir, de mãos dadas, olhando para o povo, para a cidade e para os que mais precisam, resolver um problema crônico de Londrina.”

Cadastre-se em nossa newsletter


Aos gritos de “deixa o povo entrar”, manifestantes que lotaram as galerias da CML pediam a entrada do público que ficou do lado de fora da Câmara. A capacidade máxima da sala de sessões, de 270 pessoas, foi rapidamente atingida.

Política Londrina Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Cortes no orçamento Orçamento Prefeitura de Londrina Câmara Municipal de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas