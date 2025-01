Prefeito de Londrina dialoga com conselhos da Mulher, Idoso e Assistência Social

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), se reuniu nesta sexta-feira (17) em seu gabinete com representantes dos conselhos municipais dos Direitos da Mulher (CMDM), Direitos das Pessoas Idosas (CMDPI) e de Assistência Social (CMAS).





Também acompanharam a atividade membros da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra as Mulheres - grupo composto por cerca de 30 instituições, entre sociedade civil e poder público.

O encontro serviu para o chefe do Executivo e sua equipe ouvirem solicitações e pontos de vista destes grupos, a fim de dialogar sobre o funcionamento estrutural proposto pela nova administração municipal quanto às políticas de atendimento voltadas aos segmentos em questão.





Entre os participantes estiveram presentes a presidente do CMDM, Sueli Galhardi e a presidente do CMDPI, Angela Tomasetti, além da presidente do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/PR 11º Região), Olegna de Souza Guedes.

Os conselheiros e representantes da Rede solicitaram que a Prefeitura reconsidere a intenção de integrar três secretarias municipais (Assistência Social, Idoso e Políticas para as Mulheres), reposicionando-as para operarem em uma nova pasta centralizada e denominada Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social.





Estes grupos querem que o diálogo tenha continuidade com os respectivos conselhos e organizações, convergindo para a definição de estratégias de aprimoramento e fortalecimento de tais políticas públicas, sem que haja a necessidade de vinculação das secretarias municipais.

De acordo com o prefeito, a integração entre as três pastas é uma forma de readequar a organização, buscando potencializar as ações, aprimorar serviços e trazer resultados mais efetivos e impactantes aos públicos atendidos por essas políticas.





“Estou aqui para receber as posições e solicitações, escutar e saber como pensam os segmentos, sempre é importante essa troca. Nossa missão é unir esforços, ampliar e otimizar a capacidade dos atendimentos dessas secretarias, e não enfraquecer serviços de qualidade que são tão importantes para a cidade. Reiteramos que não há qualquer previsão de redução de investimentos ou cortes em orçamentos garantidos para estes segmentos, isso não vai acontecer, de forma alguma. É compromisso meu, missão da nossa gestão atuar com seriedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas e trazer respostas concretas às demandas, principalmente pensando no suporte aos mais vulneráveis”, garantiu Amaral.





