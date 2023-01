Prefeito de Londrina se posiciona contra ataques golpistas ocorridos no Distrito Federal

No Twitter, Belinati apontou que "vandalismo, depredação, agressão a policiais, violência e desrespeito à Lei e à Ordem não são atos de patriotismo, mas sim agressão ao Brasil e ao Estado Democrático do Direito".





ATAQUES GOLPISTAS AOS TRÊS PODERES





Manifestantes golpistas entraram na Esplanada dos Ministérios na tarde deste domingo, invadiram áreas do Congresso, do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal), espalharam atos de vandalismo em Brasília e entraram em confronto com a Polícia Militar.



A ação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocorre uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antecedida por atos antidemocráticos insuflados pela retórica golpista do ex-presidente no período eleitoral.