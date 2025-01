Prefeito do PL decide proibir entrega de marmita a morador de rua no Mato Grosso

"Todo tipo de facilitador para que as pessoas permaneçam na rua prejudica as ações de tentar tirar elas de lá. Ao mesmo tempo que a gente tá lutando para fazer um convencimento de levar as pessoas para um lugar de tratamento, de cuidado, tem pessoas facilitando para que elas permaneçam aqui [na rua]", disse.

O prefeito argumenta que doação de comida prejudica as ações da gestão municipal de retirar as pessoas da rua.

O bolsonarista também orientou a sociedade civil não fazer doações. A declaração do aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, eleito nas últimas eleições, foi feita na sexta-feira (17), após uma vistoria feita ao lado de um desembargador em um local próximo da rodoviária de Cuiabá, onde pessoas em situação de rua dormem em barracas.

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), afirmou que não vai continuar com o programa de entrega de marmitas a pessoas em situação de rua na capital de Mato Grosso.

A previsão é que a interrupção do serviço aconteça em dois meses. Brunini disse que não renovará o contrato com a empresa que entrega marmitas, medida adotada pelo o antecessor do prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB).





"Tem um contrato em vigor, temos que aguardar término do contrato, que está se encerrando. A gente já prepara a ação pós contrato."



A Prefeitura vai estabelecer um local de refeição, com restaurante popular, afirmou prefeito. "O restaurante lá do Centro de Apoio que nós vamos desenvolver. Então, nós não queremos mais que isso continue", afirmou.





"Não quero mais continuar com esse programa de entregar marmitas nas ruas. Não quero nem que a sociedade faça isso. Quero orientar a sociedade e as entidades religiosas, as associações: não entregue marmita nas ruas", disse Abilio Brunini, prefeito de Cuiabá.