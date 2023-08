Prefeitura antecipa 1ª parcela do 13º em agosto e injeta R$ 40 mi na economia de Londrina

O prefeito Marcelo Belinati anunciou que a Prefeitura de Londrina vai antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais da ativa, aposentados e pensionistas para o salário do mês de agosto. De acordo com o prefeito, a primeira parcela do 13º representa um aporte de cerca de R$ 40 milhões na economia da cidade.





“É um jeito de agradecer os valorosos servidores e servidoras que, com competência e amor, fazer o melhor para bem servir os londrinenses”, destacou o prefeito em texto publicado em sua rede social, na terça-feira (15).

Publicidade

Publicidade





Na mesma publicação, Marcelo ressaltou que muitos servidores têm empréstimos em bancos e financeiras, pagando juros abusivos, os quais poderão diminuir a “dor de cabeça” que as dívidas provocam. “Estou feliz de poder fazer a antecipação, lembrando que num passado não muito distante os servidores passaram o Natal e Ano Novo sem receberem o 13º salário”, enfatizou.





De acordo com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura, receberão a bonificação cerca 10 mil pessoas, entre estatutários, temporários e comissionados na ativa e 5 mil aposentados e pensionistas. Segundo a secretária da pasta, Julliana Faggion Bellusci, a medida será possível porque a Prefeitura está com as contas equilibradas. “O prefeito, reconhecendo o desempenho e o compromisso dos servidores com a cidade, solicitou que adiantássemos a primeira parcela”, afirmou.

Publicidade





Bellusci informou, ainda, que lei permite que o pagamento desta parcela seja feito entre os meses de fevereiro e novembro. Segundo ela, quando o prefeito determina a antecipação para o mês de agosto, é possível aquecer a economia da cidade. “Em um período em que a economia estaria mais fria, sem a expectativa de outros recebimentos, a injeção deste dinheiro permite aquecer a economia da cidade. A maioria dos servidores ativos, aposentados e pensionistas residem em Londrina e é aqui que eles vão gastar, trazendo bons resultados para a cidade”, apontou.

Publicidade