Prefeitura de Cambé fica fechada nesta sexta em celebração ao Dia do Servidor Público

O Dia do Servidor Público é celebrado anualmente no dia 28 de outubro, que caiu na última segunda-feira. No entanto, por conta do feriado de Finados, a prefeitura transferiu o ponto facultativo para esta sexta-feira (1º) e muitos serviços terão seus horários de funcionamento alterados. Confira o que abre e fecha nesta sexta e sábado.





Prefeitura de Cambé

O prédio principal da Prefeitura de Cambé, assim como as Secretarias Municipais e demais repartições públicas do poder municipal estarão fechadas nesta sexta-feira. Os serviços serão retomados na próxima segunda-feira (4), das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Cemitério

O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf terá horário especial para as visitas de Dia de Finados. Tanto nesta sexta como no sábado (2), o local abre uma hora mais cedo, às 7h, e fecha às 18h. No domingo (3), o Cemitério abre às 8h e fecha também às 18h.





Os comerciantes que não se cadastraram para vender produtos no feriado podem aproveitar o plantão da Secretaria de Fazenda no próprio Cemitério. Já as limpezas dos túmulos podem ser feitas até esta sexta-feira.

Unidades Básicas de Saúde

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) seguem o horário estabelecido pela Prefeitura e não abrem nesta sexta-feira, voltando ao atendimento normal também na próxima segunda.

Quem precisar de algum atendimento de urgência e emergência pode procurar uma das Unidades de Pronto Atendimento do município: a UPA do Jardim Tupi, na rua Caracas, 479; ou o Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje, que fica na Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza.

Coleta de lixo

A coleta de lixo será feita no mesmo horário na sexta-feira.

Escolas

As 44 escolas e creches do município também terão aulas normalmente.

Comércio

O comércio varejista de Cambé funciona normalmente nesta sexta-feira, mas no sábado, Dia de Finados, as lojas não abrem.