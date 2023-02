Prefeitura de Londrina definiu destinos para emenda de R$ 2 milhões

A Prefeitura de Londrina já definiu onde os recursos de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões serão investidos.





Do montante, R$ 1 milhão foi destinado para a SMAA (Secretaria de Agricultura e Abastecimento) e a outra metade para a SMPOT (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia).

Com esse recurso, a SMAA vai adquirir uma patrola que vai auxiliar a frota de 27 maquinários da pasta; já a SMPOT vai utilizar na recuperação da Estrada do Limoeiro, compondo cerca de 10% do valor investido no local.





A emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia (Republicanos) foi liberada no dia 30 de novembro do ano passado.

Os recursos vieram a pedido da vereadora de Londrina e vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Lu Oliveira (PL), que ressaltou a importância que as zonas rurais têm para toda a cidade. Segundo ela, essas áreas abrigam comércios, feiras, restaurantes, além de ser um ponto turístico.





“Não dá para pensar em uma cidade inteligente e bem desenvolvida economicamente sem vincular os distritos e toda a região rural. É um avanço e a gente espera em breve ter outros grandes avanços para a cidade”, explica.

Régis Choucino, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, conta que o valor de R$ 1 milhão da emenda destinado à pasta vai ser utilizado na compra de uma uma patrola. Segundo ele, o maquinário está em fase de licitação e o valor investido será de R$ 1.093.333,33.





Como o preço do equipamento é superior ao recurso enviado, o restante do investimento veio de recursos municipais.





Essa emenda era destinada exclusivamente para a compra de maquinário que, segundo o secretário, será utilizado na manutenção dos mais de 900 quilômetros de estradas rurais do município.





