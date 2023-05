Prefeitura de Londrina encaminha à Câmara projeto de expansão de áreas urbanas

A gestão de Marcelo Belinati (PP) protocolou na CML (Câmara Municipal de Londrina), na última terça-feira (23), a segunda proposta complementar ao Plano Diretor da cidade. Trata-se do projeto de lei 111/2023, que, rebatizado pelo Executivo de “Lei da Divisão Territorial”, estabelece até onde vão os limites do perímetro urbano do município.





O PL traz o conceito de “Áreas de Expansão Urbana”, propondo quatro grandes “AEUs” dentro dos limites de Londrina. “É uma solução razoável que utiliza a proporcionalidade entre as ideias de expansão total do perímetro e de restrição do perímetro. É fazer a indução para onde é interesse fazer crescimento daquele tipo [de empreendimento], não simplesmente expandir o perímetro para qualquer coisa”, defendeu o procurador-geral da prefeitura, João Luiz Esteves, coordenador do grupo de trabalho do Executivo que revisa as matérias do Plano Diretor antes de remetê-las ao Legislativo.

Publicidade

Publicidade