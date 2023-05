Banda londrinense O Hipertrópico lança clipe inspirado na paisagem de Londrina

A banda londrinense "O Hipertrópico" liberou nesta quarta-feira (24) o clipe de "Como Num Dia de Céu Azul", canção que estará presente no álbum "Atlântico". O clipe, dirigido por Paulo Doi e Filipe Menck, foi inspirado na paisagem de Londrina, fazendo uma reflexão sobre estar em um local novo e se sentir tanto solitário quanto esperançoso com esta ideia.

Produzida com o patrocínio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Londrina através do PROMIC (Programa de Incentivo à Cultura), a música conta com uma gravação feita com microfones bineurais na feira do centro de Londrina em domingo de manhã. A letra traz um sentimento nostálgico e foi escrita como uma mensagem de um amigo distante tentando passar o recado que está "tudo bem". Publicidade Publicidade



Confira a entrevista exclusiva do Portal Bonde com a banda:





Como foi o processo de produção desta música?



Publicidade



Vinícius Carneiro, guitarrista da banda: "A música ‘Como Num Dia De Céu Azul’ tem a letra composta pelo Fernando Cacciolari, mas, inicialmente ela era apenas uma música de voz e violão. Pensamos em deixar ela assim, porque ela já era linda, porém, quando a banda começou a ensaiá-la em estúdio, o que era apenas voz e violão acabou se tornando uma música que também passa bastante sentimento através dos instrumentos. Houve, depois, o ‘outro’ da música, que foi feito pela banda toda e nada mais é que uma marchinha. Daí, durante as gravações mesmo, nós gravamos sons da feira para inserirmos na música."

"Sim, nós pegamos uma cabeça de manequim com dois microfones estéreos e saímos caminhando pela feira de domingo, na Alagoas, para gravar estes sons. Nós fizemos isto junto do Felipe Scalone, do Junkmahal, que gravou a gente. Então, além dos nossos instrumentos, a música tem um pouco do som da feira de Londrina que a gente mais costuma frequentar permeando ela inteira. Tudo isso deixou o processo de composição e produção da música bem único e divertido, o que a torna bem especial pra gente. Ah! E detalhe! Ela sai com um clipe que será lançado no dia 24 de maio, quarta-feira, às 19h. O Clipe foi gravado com o patrocínio da Prefeitura de Londrina e quem o assina é a Cafeteria Filmes e o Paulo Doi." Publicidade



- William Santiago / Divulgação





O álbum "Atlântico" já tem data para ser lançado completo?



Publicidade



Vinícius Carneiro: "O álbum Atlântico já está no finalzinho do lançamento dele. Ele comporta todas as músicas já lançadas em 2022 e 2023, além das últimas duas que virão no mês de julho. Então, logo após o lançamento destas duas últimas músicas, ele vai estar completo e terá uma versão onde todas as músicas se conectarão."



Já sabem qual será o último lançamento antes do álbum?



Publicidade



Vinícius Carneiro: "O último lançamento vai contar com duas músicas, que estão programadas para julho de 2023. Elas se chamam 'Oração ao Mar' e 'Eram os Deuses Astronautas', e a gente já adianta que são as músicas mais carregadas de sentimento nas letras, além de terem temas mais relacionados ao nosso eu interior. As últimas músicas do álbum, tanto 'Como Num Dia de Céu Azul’ quantos estas últimas duas acabaram, por escolha nossa, sendo as com temas mais pessoais para nós."









Publicidade

Qual a importância de Londrina neste trabalho?





Rafael Felix, sopros da banda: "Acredito que a influência de Londrina como um todo se inicia no fato de Londrina pela sua própria característica universitária ter reunido a banda, alguns membros não teriam vindo pra cá se não fosse pra estudar e a banda não existiria se formos pensar bem. Para o trabalho em questão, além da inspiração do céu azul da cidade, temos também o fator super importante do patrocínio da Prefeitura pelo PROMIC (Programa de Incentivo à Cultura), através dele conseguimos viabilizar a execução do clipe com uma equipe mais robusta e recursos que sozinhos não conseguiríamos bancar." Publicidade

CONFIRA O VIDEOCLIPE E OUÇA A MÚSICA!