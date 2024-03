Prefeitura de Londrina envia PL para regulamentar piso salarial de agentes de saúde

A Prefeitura de Londrina enviou para a CML (Câmara Municipal de Londrina) o PL (Projeto de Lei) n° 25/2024, que estabelece o piso de dois salários mínimos para os ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e ACEs (Agentes de Combate às Endemias). O valor será acrescido das promoções e progressões já adquiridas, e garante ganho real de R$ 193.





A Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, já determinava que o valor das categorias não poderia ser inferior a dois salários mínimos. O PL aponta que, assim que a emenda entrou em vigência, o município iniciou os pagamentos estabelecidos.

Em entrevista à FOLHA, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, afirma que o ganho real que o projeto irá proporcionar é uma forma de “reconhecimento a essa categoria que tanto trabalha no dia a dia, no sol, andando pelas ruas e fazendo a diferença dentro do contexto”, diz. “Mais do que regulamentar por lei e garantir, assegurar todos os direitos a eles, nós também estamos fazendo esse reconhecimento por parte da Prefeitura, de um ganho real para a categoria.”







Hoje, Londrina possui cerca de 500 agentes, explica Machado, que têm atuação fundamental na cidade. No caso dos ACEs, a ação é o combate às arboviroses - e, no contexto atual, especialmente à dengue.







