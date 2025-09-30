Prefeitura de Londrina garante que orçamento da Cultura será mantido em 2026

A Prefeitura de Londrina garantiu, em nota enviada à FOLHA nesta terça-feira (30), que o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura não será reduzido em 2026. A primeira versão da LOA (Lei Orçamentária Anual) do próximo ano previa a diminuição de R$ 17,8 milhões para R$ 16 milhões no montante da pasta, além de uma queda de 41% no Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), que passaria de R$ 5,3 milhões para R$ 3,1 milhões. O projeto de lei teve sua tramitação na CML (Câmara Municipal de Londrina) interrompida no início de setembro.





A nota da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento informa que os ajustes nas projeções de receitas e despesas serão enviados “nos próximos dias” à Câmara.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Com os ajustes nas previsões de receitas e despesas, a FEL, por exemplo, que teve orçamento de R$ 17,68 milhões para 2025 e previsão inicial na LOA de 2026 de R$ 12 milhões, terá, na verdade, mais de R$ 18 milhões para o orçamento do próximo ano”, diz a pasta municipal.





No caso da Cultura, o substitutivo deve devolver cerca de R$ 2 milhões ao orçamento. “Com o equilíbrio entre receita e despesa que foi sendo ajustado ao longo dos últimos meses, a pasta terá, praticamente, o mesmo valor deste ano: R$ 17,67 milhões”, completa o texto.

Publicidade





Em vídeo gravado ao lado da vereadora Paula Vicente (PT), o secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, descartou cortes na área e ressaltou que o planejamento orçamentário considera a importância do setor cultural para Londrina. “Os orçamentos do Promic e da Secretaria de Cultura não serão mudados”, reforçou.

Publicidade





Em atualização

Publicidade









Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.