Prefeitura de Londrina recua em corte no orçamento da FEL

O prefeito Tiago Amaral (PSD) anunciou que o orçamento da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) não sofrerá mais redução em 2026. O documento inicial da Lei Orçamentária Anual (LOA), ao qual a FOLHA teve acesso e publicou nesta segunda-feira (22), apontava que os recursos destinados à fundação seriam de R$ 12,05 milhões no próximo ano, valor R$ 5,63 milhões inferior ao previsto para 2025, de R$ 17,68 milhões.

Segundo a assessoria de imprensa do município, a Prefeitura vai encaminhar um substitutivo ao texto da LOA, garantindo que a FEL mantenha um orçamento ampliado, diferente do corte indicado na versão inicial.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Amaral afirmou que a fundação terá, em 2026, "um orçamento de quase R$ 18 milhões", o que representa, segundo ele, "um aumento de aproximadamente 50% em relação ao valor efetivamente executado em 2025". Apesar de a LOA prever R$ 17,68 milhões para 2025, o montante disponível para execução, segundo a FEL, ficou em torno de R$ 12 milhões.





“Nós vamos aumentar o valor em quase 50%, que será executado no próximo ano, em relação aos anos anteriores (...) Estamos prevendo para o orçamento de 2026 o valor de quase R$ 18 milhões. Esse é o valor que efetivamente estamos destinando para o ano que vem. Ainda é pouco. O orçamento do esporte deveria ser muito maior, mas já estamos aumentando em relação ao que vinha sendo feito”, disse o prefeito.

“Fiquem tranquilos, especialmente aqueles que gostam de criticar. Não vamos repetir execuções pífias como no passado. Agora, o esporte tem prioridade”, completou.





Repercussão nas redes

A primeira versão da LOA, que previa o corte, repercutiu negativamente entre atletas, dirigentes e representantes de diversas modalidades esportivas da cidade. Ao longo da segunda-feira (22), críticas foram feitas na caixa de comentários da publicação da FOLHA no Instagram.

Vanda Sanches, coordenadora do Londrina Futsal, equipe que disputa a Liga Feminina de Futsal (LFF), pediu não apenas a manutenção, mas a ampliação dos investimentos, destacando que o esporte deve ser visto como “necessário para a sociedade”.





O perfil da ADR Unopar, uma das principais equipes de ginástica rítmica do país, também se manifestou: “Não é possível que Londrina vá dar as costas para o futuro das nossas crianças”.

Atleta do Londrina/FEL/Ipec e representante do Brasil na prova do arremesso de peso nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Lívia Avancini se somou às críticas na publicação e destacou o baixo orçamento da cidade para o esporte.

