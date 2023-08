Prefeitura encaminha à Câmara projeto que cria 531 cargos de professores em Londrina

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati assinou, na tarde desta terça-feira (1°), o projeto de lei que solicita autorização para criação de 531 novas vagas para o cargo de professores da Educação Básica, com jornada de 30 horas semanais. A medida, se aprovada pela Câmara de Vereadores, viabiliza a contratação dos docentes aprovados no Concurso Público nº 142/2022, que foi realizado no final de 2022.





Com a assinatura, o projeto de lei seguirá para o Legislativo, onde será avaliado e votado pelos vereadores. O ato foi acompanhado pela secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e pelos vereadores Emanoel Gomes, que é o presidente da Câmara; Eduardo Tominaga, representante do Executivo; Profª Flávia Cabral e Mestre Madureira.

Para o prefeito, a contratação de mais 531 professores para a Educação Básica será um momento histórico para a cidade. “Esses professores vão atuar em sala de aula e, também, como professores de apoio, para crianças que precisam de atendimento especializado com amor, carinho e atenção. E vem para somar às inúmeras ações da Prefeitura que resultaram na melhora do IDEB e da qualidade do ensino em nossa cidade. Parabenizo a equipe da Secretaria de Educação, só agora em 2023 já contratamos 900 novos professores e, durante o nosso mandato, mais de 2 mil professores. É uma ação histórica de Londrina”, frisou.





De acordo com a secretária municipal de Educação, as contratações de novos professores vem para atender a demanda da rede municipal de profissionais efetivos com uma carga horária maior. “Fizemos o concurso no final do ano passado, já chamamos 369 professores e vamos chamar, ainda em 2023, mais 531 professores, a partir da criação dessas vagas. A rede municipal de educação necessita de professores de apoio e de professores na sala de aula, e temos bastante gente contratada por teste seletivo que está encerrando o prazo. Então, para organização da rede até o final do ano, esses 531 professores vão fazer muita diferença. Estamos muito ansiosos esperando por eles, e com certeza essa vai ser uma notícia comemorada na cidade inteira”, detalhou.





Maria Tereza explicou que as contratações de docentes com jornada de 30 horas semanais está sendo feita desde a primeira convocação do Concurso Público nº 142/2022. “Ainda temos professores de 20h/semanais atuando na rede, que passaram em outros concursos. Mas os novos concursos e novos chamamentos serão todos de professores de 30 horas. E esse concurso envolve apenas docência da Educação Básica, ou seja, 1° ao 5° ano e Educação Infantil”, acrescentou.





O vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Eduardo Tominaga, considera a proposta muito importante e prevê uma tramitação ágil no Legislativo. “Viemos aqui a pedido do prefeito e da secretária, justamente para eles explicarem que esse projeto envolve um chamamento de 531 professores, de forma imediata. O concurso já foi realizado, tem professores e professoras esperando. Agora, na Câmara, vamos conversar com os membros das comissões e com os servidores técnicos que são responsáveis pelos pareceres. É muito importante a presença do presidente da Câmara e, também, dos vereadores da Comissão de Educação, justamente pra nos dar esse apoio. Com certeza a gente vai conseguir aprovar, o mais rápido possível, esse projeto tão importante para nossa cidade”, completou.