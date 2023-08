Senai abre 530 vagas para cursos técnicos gratuitos em Londrina, Apucarana, Arapongas e Santo Antônio da Platina

Vagas são destinadas a pessoas de baixa renda que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio





O Senai Paraná torna público seu edital para 2ª entrada gratuita de Cursos Técnicos. Para a região Norte do estado são 530 vagas para cinco diferentes títulos de cursos, todos na modalidade educação a distância (EaD), com duração entre 18 e 24 meses. As inscrições estão abertas para Londrina, Arapongas, Apucarana e Santo Antônio da Platina.





As inscrições permanecem abertas até às 9h do dia 14 de agosto no site sistemafiep.org.br/gratuidade, dentro da opção Cursos Técnicos, respeitando os critérios estabelecidos no Edital.





Os cursos com vagas gratuitas são: Técnico em Administração; Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Qualidade; e Técnico em Segurança do Trabalho, organizados entre as cidades de Apucarana, Arapongas, Londrina e Santo Antônio da Platina.





As vagas gratuitas são destinadas a pessoas de baixa renda, preferencialmente, trabalhador, empregado ou desempregado, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio.

Para os cursos EaD, haverá encontros presenciais previstos no calendário e será necessário a participação presencial do aluno na respectiva unidade responsável pela realização do curso.

Para apoio do candidato com alguma dificuldade no processo de inscrição, o Senai Paraná disponibiliza o e-mail [email protected] e o telefone WhatsApp (41) 3271 9138.

O candidato poderá concorrer somente a uma vaga, no curso e na unidade do Senai escolhidos, conforme relação constante no Anexo II do Edital.

Os aprovados no processo de inscrição poderão efetivar a matrícula/assinatura do contrato educacional no período de 16 a 21 de agosto, diretamente na secretaria da unidade Senai escolhida.





As aulas iniciam no dia 21 de agosto, conforme modalidade e horário de turma estabelecido no Anexo II do Edital que pode ser consultado no site sistemafiep.org.br/gratuidade.