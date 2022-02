Prefeitura lança edital para reformar banheiros, parte elétrica e prevenção de incêndios no Terminal Central de Londrina

A Prefeitura de Londrina publicou no diário oficial da última quarta-feira (16) a licitação que prevê a reforma do Terminal Central. O certame é na modalidade concorrência pública e as empresas interessadas deverão apresentar as propostas até o dia 23 de março, na sala de licitações, que fica no prédio do Executivo. A revitalização tem custo máximo de quase R$ 4,3 milhões. O dinheiro é proveniente do Ministério do Desenvolvimento Regional, com contrapartida do município.

Na justificativa do edital, o poder público municipal diz que o terminal “se destaca por intensa circulação de cidadãos e ônibus” e que “desde sua execução, em 1988, fazem-se necessárias manutenções corretivas e preventivas do equipamento urbano”. Cerca de 88 mil pessoas passam pelo lugar diariamente. A empreiteira terá nove meses para concluir as intervenções a partir da assinatura da ordem de serviço.

Os projetos da reforma foram confeccionados por um consórcio de empresas de Londrina, via licitação, e entregues à CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) no primeiro semestre do ano passado. Entre as melhorias que serão promovidas estão a troca do elevador e escadas rolantes, que estragam com frequência, além de adequações em ambientes e instalações.