Presidente da Comissão de Justiça da Câmara de Londrina, Antônio Amaral fala em reduzir leis

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
05 fev 2025 às 13:08

Fernando Cremonez/CML
O vereador Antônio Amaral (PSD) foi escolhido nesta terça-feira (4) presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da CML (Câmara Municipal de Londrina), considerada a mais importante do Legislativo. A vereadora Flávia Cabral (PP), que presidiu a comissão em 2022 e em 2024, ficou como vice-presidente.


Em entrevista à FOLHA, o novo presidente ressaltou que é necessário trabalhar para reduzir leis em Londrina - para ele, há inúmeras legislações conflitantes. “É claro que aquelas que forem necessárias, vamos estar desenvolvendo, estruturando para que aconteça, mas o grande objetivo é tornar a vida do cidadão mais fácil", afirmou.

Questionado sobre a relação com o Executivo, uma vez que o vereador é primo e é correligionário do prefeito Tiago Amaral (PSD), Antônio disse ser necessário ter “discernimento” e independência.


“Nossa prioridade é o Legislativo, não há dúvida. É aqui que estamos e o que a gente puder trabalhar em conjunto, é ótimo, é bom para a cidade. Se os projetos do Executivo forem bons, forem resolutivos para facilitar a vida do cidadão, vamos abraçar o projeto, mas sempre respeitando a isonomia, autonomia e independência da Casa”, frisou.


Os membros Deivid Wisley (Republicanos), Lenir de Assis (PT) e Santão (PL) completam a comissão.


