Presidente do Tribunal Eleitoral do Paraná vem a Londrina para treinamento de mesários PCDs

De acordo com Bengtsson, o treinamento que aconteceu nesta sexta-feira apresentou aos mesários com deficiência uma simulação do que acontece na eleição. "Além disso, essa ação é importante para que conheçamos as particularidades de cada PcD. Temos, por exemplo, um funcionário do TRE que é cego. Hoje ele está aqui para ajudar as outras pessoas que têm deficiência visual a trabalhar no processo eleitoral."

Em Londrina, conforme aponta o juiz Mauro Ticianelli, da 157ª ZE (Zona Eleitoral) do Município, o número de voluntários PcDs superou as expectativas. “Recebi poucos pedidos de dispensa. Muito inferior ao número de voluntários”, diz o magistrado.

"Queremos que as pessoas com deficiências, tanto físicas quanto intelectuais, façam parte das eleições. Essa é uma das formas que o Tribunal Regional Eleitoral promove a inclusão e a acessibilidade", destaca o presidente.

A história de Silvestri com o processo eleitoral começou em 2022, quando a influenciadora participou das eleições gerais de 2022 não só como eleitora, mas também como mesária. Aos 21 anos, a jovem trabalhou como mesária voluntária em ambos os turnos da eleição no colégio Positivo Ambiental, um dos locais de votação da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba.

"Mesários com todos os tipos de deficiência, incluindo as invisíveis, que são pouco compreendidas, podem trabalhar nas eleições. A influenciadora Pietra Silvestri, que tem Síndrome de Down, é uma das embaixadoras de acessibilidade do TRE do Paraná e vai estar aqui hoje", explica Bengtsson.

A ação, que aconteceu no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), tem como principais objetivos combater o capacitismo e ampliar a visibilidade da participação de PcDs (Pessoas com Deficiência) no processo eleitoral.

O presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, esteve em Londrina na manhã desta sexta-feira (13) para participar do treinamento de mesários com deficiência.





ASSÉDIO ELEITORAL

Também nesta sexta-feira, na sede da OAB-PR, em Curitiba, aconteceu o lançamento do site “Assédio Não!”, com orientações para prevenir e denunciar o assédio eleitoral.







O presidente do TRE-PR aponta que as denúncias de assédio eleitoral, no geral, chegam, primeiramente, na Justiça do Trabalho. Nesse caso, o trabalho principal do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é auxiliar na divulgação da campanha.

A ação é uma iniciativa conjunta do TRE-PR, TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho no Paraná), MPT-PR (Ministério Público do Trabalho), PRE-PR (Procuradoria Regional Eleitoral), MPF-PR (Ministério Público Federal do Paraná) e MPPR (Ministério Público do Estado do Paraná).





A Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) e Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) assinam na ocasião o Termo Aditivo para apoiar a campanha.

