Presidente Lula visita o Paraná e reabre fábrica de fertilizantes nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai cumprir dupla agenda de compromissos nesta quinta-feira (15) no Paraná. Às 11, ele participa da cerimônia de início da retomada das operações da Fábrica de Fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.





Às 15 horas, o presidente visita a fábrica da Renault do Brasil, em São José dos Pinhais. O governador Ratinho Junior (PSD) deverá comparecer apenas no segundo compromisso de Lula nesta tarde de quinta.

A Fábrica de Fertilizantes estava fechada desde 2020, durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), e será reaberta depois que o investimento na produção de fertilizantes voltou a fazer parte do portfólio da Petrobras.





Também serão anunciados investimentos da estatal na Repar, refinaria responsável por aproximadamente 15% do mercado nacional de derivados de petróleo. Seus produtos atendem principalmente os mercados do Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

ORDEM DE SERVIÇO





Durante o evento, o presidente Lula também vai assinar a ordem de início dos serviços para o lote 2A da BR-487/PR, conhecida como Estrada Boiadeira. O lote vai do Km 56,41 ao Km 93,80, totaliza 37,39 quilômetros e é o último que falta para o fechamento do percurso. O valor investido é de aproximadamente R$ 322 milhões.





