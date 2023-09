Primeira sessão virtual da Câmara de Londrina após assinatura de ordem de serviço para reforma é adiada

A Câmara Municipal de Londrina não terá sessão nesta terça-feira (19), quando seria realizada a primeira reunião virtual após a assinatura da ordem de serviço para a reforma de R$ 15,3 milhões da sede da CML. Segundo nota distribuída pelo Legislativo à imprensa, a agenda acabou suspensa por conta da transferência de equipamentos de informática – servidores de dados – para o prédio locado com a Anhanguera/Unopar, no Jardim Piza (região sul), para abrigar o parlamento local temporariamente.







A mudança estava programada para ser realizada da última sexta (15) até segunda-feira (18), mas, conforme o comunicado da Casa, houve atraso em razão de “uma questão estrutural na sala de destino”. Agora o serviço será executado nesta terça e quarta-feira (20).

Suspensos desde sexta-feira, os trabalhos estão previstos para, de forma remota, serem retomados nesta quinta-feira (21), mas ainda não é certo que haverá sessão no dia, já que, mesmo que seja concluída a instalação dos servidores, a pauta do dia precisa ser apresentada ao público com 24 horas de antecedência.





A CML tem até 30 de outubro para trabalhar de forma totalmente remota, mas a data pode ser antecipada, já que ela é o prazo final para a universidade particular concluir as adequações no imóvel que vai abrigar o Legislativo durante a reforma do prédio próprio.