Rolândia alerta cidadãos sobre notícia falsa a respeito de supostos cursos promovidos pela Prefeitura

Na publicação, a Prefeitura de Rolândia lamenta a notícia falsa e as tentativas de golpe, uma vez que, atualmente, há cursos gratuitos com inscrições abertas no Município. "Lamentavelmente, alguns [indivíduos] mal-intencionados tentam prejudicar a confundir a população."

O vereador de Rolândia Andrezinho da Farmácia (União), assim como servidores municipais, têm recebido reclamações sobre a tentativa de golpe. A Prefeitura pede que, caso os cidadãos tenham conhecimento sobre os indivíduos responsáveis pela notícia falsa, denunciem por meio dos números 181 ou 190.

A prática de divulgação de formulários falsos para a obtenção de dados pessoais é frequente entre golpistas e é conhecida como phishing. Apesar de simples, o golpe é considerado perigoso, uma vez que, com as informações obtidas, os criminosos podem acessar cartões, aplicativos de banco, fazer compras e outros.

As mensagens elaboradas pelos golpistas são divulgadas não somente nas redes sociais, mas também via e-mail, WhatsApp e outros aplicativos de interação entre usuários. É comum, ainda, que os textos enviados tenham senso de urgência, o que induz as vítimas a agirem de forma rápida e sem prestar atenção aos detalhes.



A advogada Patrícia Eliane da Rosa Sardeto, que também é coordenadora do curso de Direito da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) - Campus Londrina, aponta que as estratégias utilizadas pelos criminosos têm se diversificado cada vez mais.

"Na maioria dos casos, as estratégias são muito bem articuladas e a falsificação de páginas oficinais é quase perfeita. Sendo assim, a melhor precaução é conferir direto no site da promoção, do curso ou de qualquer outro caso, assim como ligar para o amigo ou parente para tirar a dúvida. Atitudes rápidas como essas irão poupar muita dor de cabeça", orienta.

Além dos prejuízos financeiros e dos danos à imagem das vítimas, os golpes que envolvem roubo de dados podem causar problemas à saúde mental, sobretudo quando os criminosos utilizam a imagem do indivíduo enganado para produzir fotos e vídeos falsos.

Júlia Lonardoni Ramos, advogada e membro do Grupo de Pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica da PUC-PR, orienta que, após ser vítima de golpes que envolvem o roubo de informações pessoais, o indivíduo deve, primeiramente, registrar um B.O. (Boletim de Ocorrência) para evitar possíveis danos futuros, como cobranças.

Caso a ação envolva o roubo de dados financeiros, como informações bancárias, a vítima deve, de forma imediata, comunicar a instituição financeira e solicitar o bloqueio de todas as contas e cartões.



