Procurador escolhido por Tiago Amaral responde a processo por estelionato

Mesmo virando SAF, Londrina EC sofre em campo e não alcança objetivos em 2024

O Londrina viveu em 2024 um ano de mudanças no comando do futebol e na parte administrativa. O fim da parceria com a SM Sports após 13 anos e a transição para o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) impactaram diretamente no desempenho