PSD Mulher aumenta o quadro de prefeitas filiadas

A ala feminina do Partido Social Democrático (PSD) reuniu mais de 300 mulheres nesta quinta-feira (22) em Londrina durante mais um encontro da caravana regional da sigla. No evento, mais de 50 mulheres filiaram-se ao partido, incluindo as prefeitas de São Sebastião da Amoreira (Norte Pioneiro), Laine Gaspar, e Santo Inácio (Noroeste), Geny Violatto.





Com isso, o partido avança no objetivo de ampliar cada vez mais o número de lideranças municipais, principalmente as femininas. Das 39 prefeitas do estado, agora 13 são filiadas ao PSD.

No Paraná, a sigla é a que mais tem representatividade feminina. São mais de 15 mil mulheres filiadas, incluindo 91 vereadoras, duas deputadas federais e duas estaduais. Mas a meta é ampliar a participação em todos os públicos. Durante o evento, o único advogado angolano ativo no Paraná, Hodavias Bibiano Chivinda, também filiou-se ao partido.





Em todo o Estado, o PSD Paraná conta com prefeitos filiados em mais de 150 municípios, mas quer aumentar o número em 2024, confirmando o protagonismo depois da maior votação da história no Executivo Estadual. Além disso, o partido do governador Ratinho Jr. tem a maior bancada federal do Brasil e uma grande representação na Assembleia Legislativa do Paraná, com 16 deputados.





