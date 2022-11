PSD, partido de Alex Canziani, quer candidato próprio a prefeito em Londrina

O diretório municipal do PSD realizou no último sábado (12) reunião com seus filiados para discutir as estratégias do partido para as próximas eleições. No próximo pleito serão escolhidos prefeitos e vereadores. Segundo o presidente do diretório local, Alex Canziani (presidente da Codel), a meta do partido é eleger quatro vereadores e lançar candidato próprio a prefeito. Atualmente, Londrina tem apenas um vereador filiado ao PSD, Eduardo Tominaga.





Estavam presentes na reunião de sábado a deputada federal Luísa Canziani, os deputados estaduais Tercílio Turini (reeleito) e Cloara Pinheiro (eleita em seu primeiro mandato), a coordenadora da Região Metropolitana de Londrina, Sandra Moya; Tadeu Costa, coordenador da comunicação, além de filiados.

No Paraná o PSD é comandado pelo governador Ratinho Júnior.





Em Londrina, o governador Ratinho Junior (PSD) aumentou sua votação em 15 pontos percentuais e conseguiu 76,08% dos votos do município. Além disso, o partido elegeu uma deputada federal, Luísa Canziani, e três deputados estaduais: Cloara Pinheiro, Tercílio Turini e Tiago Amaral.