PT libera filiados em Londrina, mas cita 'combate a bolsonarismo e fascismo'

O diretório municipal do PT (Partido dos Trabalhadores) dediciu liberar os filiados neste segundo turno da eleição em Londrina. No entanto, a legenda ponderou, em nota, que estará sempre "combatendo o bolsonarismo e o fascismo e defendendo as propostas em favor do povo de Londrina, principalmente dos que mais precisam de políticas públicas".





Em Londrina, o campo de Jair Bolsonaro (PL) é representado pelo candidato Tiago Amaral (PSD), que tem um vice do PL, Junior Santos Rosa, e que no primeiro turno trouxe o ex-presidente ao município em um comício na avenida Paraná. Amaral terminou a primeira etapa da campanha com 42,69% dos votos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A posição do PT vem a reboque da manifestação da ex-candidata do partido Isabel Diniz, que na terça-feira (8) declarou simpatizante a Professora Maria Tereza (PP) , que avançou como segunda colocada, com 23,64% dos votos.





No entanto, Maria Tereza prontamente rechaçou o apoio, o que foi lido por analisatas políticos como uma forma de estratégia em razão do anti-petismo presente na cidade . Isabel ficou em último lugar, recebendo 3,39% dos votos, o que representa 8.980 eleitores.

Publicidade





Lideranças da sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram na noite de quinta-feira (10) para deliberar sobre o posicionamento a partir de agora. Estavam presentes no encontro Diniz, o presidente do partido em Londrina, Nelson Antonio, a vereadora reeleita Lenir de Assis, candidatos a vereadores, filiados e militantes.





"A tarefa, a partir deste momento, é permanecermos unidos visando a organização do campo popular e democrático contra o bolsonarismo, contra o fascismo e contra a extrema direita", afirmaram.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: