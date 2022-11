Putin e Zelensky pregam cooperação com Lula

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua vitória nas eleições de 2022.





Parceiro do Brasil no Brics, Putin disse que o resultado do pleito confirma a "grande autoridade política" do petista.

"Espero que, fazendo esforços conjuntos, possamos garantir o desenvolvimento da cooperação russo-brasileira em todos os setores", afirmou o mandatário em um telegrama para Lula.





Já Zelensky se manifestou no Twitter e declarou que confia "numa colaboração ativa com um amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica" entre os dois países para "assegurar democracia, paz, segurança e prosperidade".

Em maio passado, Lula chegou a dizer à revista americana Time que Zelensky era "tão responsável quanto Putin" pela invasão da Rússia à Ucrânia, uma vez que poderia ter "negociado um pouco mais" para evitar o conflito.





"Ele fica se achando o rei da cocada", criticou o petista na ocasião. Lula foi eleito presidente pela terceira vez com 50,90% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) ficou com 49,10% e se tornou o primeiro mandatário brasileiro a fracassar na tentativa de reeleição.