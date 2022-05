Ratinho Jr. afina discurso com Bolsonaro em clima de pré-campanha

O clima amistoso entre o governador Ratinho Junior (PSD) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) indica uma provável aliança nas eleições de outubro. O chefe do Palácio do Planalto chegou em Curitiba, na sexta-feira (20), para participar da Marcha Para Jesus no último sábado (21).

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Pouco antes do evento, em discurso no Teatro Guairinha, no centro da capital, Ratinho Junior enalteceu a presença de Bolsonaro. “Nunca o presidente da nação esteve em uma Marcha Para Jesus em Curitiba e isso é motivo de orgulho para nós”, celebrou.

Continua depois da publicidade





O governador também fez elogios na forma de o presidente conduzir o país, afirmando que a metodologia é muito semelhante à praticada no Paraná. “O Paraná tem uma linha de pensamento que segue o mesmo método de trabalho do presidente Jair Bolsonaro”, analisou.





Em tom de pré-campanha, Ratinho Junior indicou quais os planos para o estado em conjunto com Bolsonaro. “Os homens que estão aqui são pautados pela Bíblia, com princípios cristãos. Eu entendo que a vida deve ser tocada dessa maneira. São mudanças de metodologia que queremos que o Paraná e o Brasil tenham”, pontuou.





Saiba mais na Folha de Londrina.