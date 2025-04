Ratinho Jr. anuncia ex-prefeitos de Curitiba, Cascavel e Maringá como secretários

O governador Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (21) três mudanças no secretariado: Leonaldo Paranhos, ex-prefeito de Cascavel, será secretário do Turismo; Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, vai comandar o Desenvolvimento Sustentável; e Ulisses Maia, ex-prefeito de Maringá, será o responsável pela Secretaria do Planejamento. Os nomes serão oficializados no Diário Oficial nos próximos dias.





Leonaldo Paranhos comandou de 2017 a 2024 a prefeitura de Cascavel. Na sua gestão implementou mudanças estruturais na cidade, com investimentos em infraestrutura, educação, com 25 novas escolas, e saúde, com cobertura completa da atenção básica. Ele também já foi deputado estadual, vereador e presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem).

Na Secretaria do Turismo, vai continuar a desenvolver os projetos que têm alçado o setor a um novo patamar, com atração de mais eventos, novas rotas aéreas e programas para apoiar os grandes atrativos do Estado. O Paraná encerrou o ano passado com mais de 900 mil turistas estrangeiros. Esse setor cresceu 7,1% nos últimos 12 meses, acima da média nacional.





Rafael Greca será o novo secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável. Com uma longa experiência administrativa, Greca vai dar sequência às ações ambientais que fazem do Paraná uma referência nacional no assunto. Além da gestão ambiental e defesa dos recursos naturais, a pasta é responsável por algumas obras emblemáticas, como as modernizações das orlas de Matinhos e Pontal do Paraná, iniciada nesta quinta-feira (20).

Além de prefeito de Curitiba por três mandatos, conduzindo uma série de políticas ambientais que fizeram com que a capital paranaense fosse reconhecida como um exemplo nacional na área, como a Pirâmide Solar da Caximba, Greca também foi ministro do Esporte e Turismo, secretário estadual do Planejamento, da Comunicação Social e da Casa Civil, deputado federal, estadual e vereador.





O Paraná é considerado o estado mais sustentável do Brasil pelo Ranking de Competitividade dos Estado. O título foi concedido ao Estado por quatro anos seguidos e, em 2024, atingiu nota máxima na avaliação feita pelo Centro de Liderança Pública (PLC).

Nos últimos anos, o Paraná aumentou sua cobertura de matas ciliares em 12% e avançou no plantio de mudas em Áreas de Preservação Permanente (APPs) em todo o Estado, com mais de 10 milhões de mudas distribuídas dentro do programa Paraná Mais Verde. Além disso, desde 2022 o Paraná vem reduzindo a área de supressão da Mata Atlântica com fiscalização mais rigorosa e tecnológica, com apoio de satélites. Somente em 2024, a redução foi de 73%.





E Ulisses Maia, ex-prefeito de Maringá, assumirá o Planejamento. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), foi assessor jurídico e diretor legislativo da Câmara Municipal de Maringá, vereador e prefeito. Durante a sua gestão Maringá foi eleita a melhor cidade do Brasil para se viver. A cidade também tem o melhor saneamento do País, de acordo com o Instituto Trata Brasil.





No Planejamento, será responsável por programas como o Paraná Produtivo, Conecta 399, o acompanhamento das ações do Plano Plurianual, e os projetos coordenados pela Paraná Projetos, como a revitalização do centro histórico de Guaratuba e o Centro de Convenções no antigo Pinheirão.