Ratinho Jr. ataca 'velha política' e Requião diz que 'não há governo' no Paraná

A estreia dos candidatos ao governo do Estado no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão aconteceu nesta sexta-feira (26). Dos nove concorrentes, apenas quatro partidos ou coligações tiveram o direito de veicular seus programas no bloco de 10 minutos destinados aos postulantes ao cargo ao Palácio Iguaçu. Neste início, o espaço foi usado para apresentação pessoal e nenhum deles trouxe propostas dos planos de governo, por enquanto.





Com uma larga vantagem por conta da coligação de 11 partidos, o candidato à reeleição Ratinho Junior (PSD) ocupou 6 minutos e 31 segundos, ou 65% do tempo reservado na propaganda política. Sem usar apresentadores nem locutores, o próprio governador narrou por mais de cinco minutos um "resumão" dos feitos dos últimos quatro anos de seu mandato. O candidato citou que mesmo com a pandemia e a estiagem prolongada o seu governo melhorou a oferta de vagas de empregos, fez obras como a engorda da orla de Matinhos (Litoral) e a segunda ponte entre Brasil e Paraguai.

O governador citou até projetos que não saíram do papel, como edital de uma futura ponte de Guaratuba (Litoral), além do programa "mais merenda" e o cartão comida boa. Ratinho Junior falou em respeito à "liberdade" e à "família", que também são motes da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas seu programa não citou o presidente. A única referência indireta ao principal adversário, o ex-governador Roberto Requião (PT), foi quando disse que seu governo teria acabado com "a velha política e o coronelismo", segundo ele.





O programa de Requião foi aberto pela atriz Guta Stresser e uma criança, além de populares fazendo pedidos ao ex-governador. Na sequencia, dentro do seu tempo de dois minutos, o petista criticou Ratinho Jr. e lembrou que sua candidatura também serve de palanque no Estado para o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu decidi participar dessa eleição por dois motivos: primeiro porque não há governo no Estado, o cargo está vago, e para ajudar a eleger o ex-presidente Lula". Depois, em breve resumo, o programa narrou projetos implantados nos seus três mandatos anteriores, entre eles, a ferroeste, redução de impostos para microempresários, apoio à agricultura familiar e "luz de graça para a população mais vulnerável".





