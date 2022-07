Ratinho Jr. vai concorrer à reeleição e apoia Paulo Martins ao Senado

O nome de Ratinho Junior foi formalizado pelo PSD para concorrer à reeleição ao governo do estado durante a convenção que reuniu cerca de 5 mil pessoas, neste sábado (30), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Em entrevista coletiva, o atual governador declarou apoio ao nome de Paulo Martins, do PL de Jair Bolsonaro, para corrida ao Senado, mesmo tendo fechado aliança com o União Brasil de Sergio Moro.

Com os apoios partidários, Ratinho Junior está rodeado por quatro aspirantes ao Senado: Orlando Pessutti (MDB), Guto Silva (PP), Sergio Moro (União) e Paulo Martins (PL). Apesar disso, afirmou a preferência “pessoal”. “Nós temos uma aliança muito ampla. Uma aliança com partidos que têm, inclusive, candidatos a presidente, candidatos a senador, e nós respeitamos todos eles, que automaticamente estão unidos nesse projeto aqui do estado. Eu tenho um candidato pessoal que é o Paulo Martins, que será homologada ainda a sua candidatura, e a gente espera conseguir trabalhar dessa forma unida, pensando no Paraná, e é claro com bons representantes ao Senado”, disse.





Segundo Paulo Martins, que deve ter o nome oficializado pelo PL em convenção na quarta-feira (3), a relação com Ratinho Junior é antiga. “Acredito que é uma relação de confiança que nós temos. Eu participo do grupo político do governador há bastante tempo, então isso torna as coisas naturais. Também o apoio do presidente Bolsonaro, com quem o governador tem uma parceria que é de gestão, ela transcende a política eleitoral”, destacou.





Ratinho Junior também confirmou o palanque eleitoral à reeleição do presidente Jair Bolsonaro.





