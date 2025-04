Ratinho Junior anuncia Marco Brasil e Do Carmo para compor secretariado no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (31) dois novos nomes para compor a equipe de secretários no Governo do Estado. O ex-deputado federal Marco Brasil assume a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços. Já o deputado estadual Do Carmo irá comandar a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. As nomeações serão publicadas em breve no Diário Oficial.





Marco Brasil é um dos principais locutores de rodeios do País, com 20 anos de carreira, e também foi apresentador de televisão. Foi suplente e assumiu como deputado federal na legislatura de 2019 a 2022, se afastando em outubro daquele ano. Assumiu novamente o mandato na Câmara Federal em 2023, onde permaneceu até março deste ano.

Na SEIC, terá como missão continuar o trabalho de desenvolvimento dos setores da indústria, comércio e serviços no Estado, que tem batido recordes e crescido acima da média nacional. A pasta tem como objetivo a formulação de políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento produtivo integrado, em conjunto com entidades governamentais e não governamentais.





Vinculada à Secretaria está a Invest Paraná, agência de atração de investimentos do Estado, que ajuda na articulação de novos negócios em solo paranaense. Desde 2019, foram mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados no Estado.

Paulo Rogério do Carmo é de Maringá, no Noroeste do Estado. Adotou o nome Do Carmo enquanto integrava a Polícia Militar. Empresário, advogado e pós-graduado em Direito Aplicado, foi vereador de Maringá entre 2017 e 2018. Foi eleito deputado estadual em 2018 e reeleito nas eleições de 2022, com cargos de destaque na Assembleia Legislativa, como a presidência da Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa, e a vice-presidência da Comissão de Educação e da Comissão de Igualdade Racial.





Na SETR, será responsável por manter e ampliar os programas de empregabilidade do Paraná, que alcançou em 2024 a menor taxa de desemprego da sua história, com 3,3%, com status de pleno emprego. O Estado também criou 128 mil vagas de trabalho em 2024, o 4º que mais gerou empregos no Brasil, e apenas nos dois primeiros meses de 2025, teve saldo de 55 mil vagas. Também é do Paraná o maior salário mínimo regional do Brasil.

OUTRAS MUDANÇAS





Essas mudanças completam a reformulação no secretariado. Ratinho Junior já tinha anunciado Leonaldo Paranhos, ex-prefeito de Cascavel, como secretário do Turismo; Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, no Desenvolvimento Sustentável; Ulisses Maia, ex-prefeito de Maringá, na Secretaria do Planejamento; Guto Silva para a Secretaria das Cidades; Marcio Nunes para a pasta da Agricultura e do Abastecimento; e Luizão Goulart, ex-prefeito de Pinhais e ex-deputado federal, como Secretário da Administração e da Previdência.