Reforma da Câmara de Londrina deve ser entregue 'dentro do previsto', diz diretor

A reforma do prédio da CML (Câmara Municipal de Londrina) está avançando dentro do cronograma previsto. Essa é a avaliação do engenheiro Felipe Machado de Oliveira, da Regional Planejamento e Construções Civis LTDA, empresa contratada para executar os serviços.





A última medição aponta que já foram executados quase 38% da obra. O montante destinado pelo Executivo é de R$ 15,3 milhões, oriundo de um fundo especial criado em 2009 pela Câmara de Londrina para garantir os recursos da reforma.

O intuito é modernizar o prédio, que foi inaugurado em 1977 e teve apenas uma reforma parcial em 1998.





O serviço inclui instalações de ar-condicionado, intervenções estruturais, de sinalização, hidrossanitárias, elétricas e de prevenção contra incêndio, trazendo segurança para a população, servidores e vereadores que frequentam o local.

“A obra está ocorrendo dentro de uma normalidade. Estamos dentro do cronograma e acreditamos que vamos entregar dentro do prazo estabelecido em contrato sem grandes dificuldades”, afirma o engenheiro, que pontua que não houve problemas causados pela chuva, por exemplo, até o momento.





“E esses imprevistos que a gente está tendo, que é normal em obra e reforma, a prefeitura está nos atendendo com celeridade.”





A estimativa é que um grupo de 40 a 50 operários esteja trabalhando na reforma, que está “um pouco acima [do percentual] previsto”, segundo o engenheiro. A entrega está programada para dezembro.





