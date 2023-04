Representantes políticos de Londrina cobram Contorno Leste no lote 3 do pedágio

Órgãos como o governo do Paraná e a Assembleia Legislativa (AL) passaram a ser acionados por representantes políticos de Londrina para ajudar a tirar o Contorno Leste do papel. O objetivo é fazer chegar ao governo federal uma mensagem conjunta da cidade e região para que a obra seja obrigação da concessionária que dentro do próximo modelo de pedágio do estado assumirá o lote 3 do projeto.





“Se a gente não resolver isso agora, vai ficar reivindicando durante 30 anos. Existe o mecanismo, precisa é de decisão política com o governo federal, ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] para resolver essa questão”, pediu o deputado estadual Tercilio Turini (PSD), em visita recente à FOLHA.

Além de Turini, os outros três parlamentares de Londrina com cadeira na AL — Cloara Pinheiro, Cobra Repórter e Tiago Amaral, todos do PSD e da base do correligionário Ratinho Junior — assinaram um ofício ao presidente da Casa, Ademar Traiano (PSD), para ele reforçar o coro com o governador e incorporar a pauta à agenda da Assembleia Legislativa. O documento tem o apoio de outros deputados estaduais com atuação no Norte do Paraná: Luiz Claudio Romanelli e Pedro Paulo Bazzana, igualmente do PSD.





Em âmbito municipal, Turini teve uma reunião na semana passada com o prefeito Marcelo Belinati (PP) para que o chefe do Executivo local auxilie com o tema. Antes disso, na ExpoLondrina 2023, o presidente da Câmara Municipal de Londrina (CML), Emanoel Gomes (Republicanos), havia apresentado a mesma reivindicação a Traiano.